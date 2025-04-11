Для вантажівок та пасажирських автобусів на Миколаївщині ввели обмеження

Через ускладнення погоди для вантажівок та пасажирських автобусів вводяться тимчасові обмеження.

Джерело фото: korabelov.info

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Через ускладнення погоди на території Миколаївської області вводиться тимчасове обмеження для проїзду вантажного транспорту та автобусів на низці ділянок автомобільних доріг загального користування державного значення.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Зокрема, обмеження будуть діяти:

М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ, км 55+510 — км 176+485 (від межі з Одеською областю до межі з Херсонською областю);

Н-11 Дніпро — Миколаїв (через м. Кривий Piг), км 179+000 — км 266+875 (віл M. Новий Буг до м. Миколаєва);

Н-14 Олександрівка — Кропивницький — Миколаїв, км 153+527 — км 239+664 (від межі з Кіровоградською областю до м. Миколаєва);

Н-24 Благовіщенське — Миколаїв (через м. Вознесенськ), км 143+000 — км 221+363 (від м. Вознесенськ до м. Миколаєва).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.