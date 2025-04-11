Для вантажівок та пасажирських автобусів на Миколаївщині ввели обмеження

11:25, 11 квітня 2025
Через ускладнення погоди для вантажівок та пасажирських автобусів вводяться тимчасові обмеження.
Джерело фото: korabelov.info
Через ускладнення погоди на території Миколаївської області вводиться тимчасове обмеження для проїзду вантажного транспорту та автобусів на низці ділянок автомобільних доріг загального користування державного значення.
Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
Зокрема, обмеження будуть діяти:
- М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ, км 55+510 — км 176+485 (від межі з Одеською областю до межі з Херсонською областю);
- Н-11 Дніпро — Миколаїв (через м. Кривий Piг), км 179+000 — км 266+875 (віл M. Новий Буг до м. Миколаєва);
- Н-14 Олександрівка — Кропивницький — Миколаїв, км 153+527 — км 239+664 (від межі з Кіровоградською областю до м. Миколаєва);
- Н-24 Благовіщенське — Миколаїв (через м. Вознесенськ), км 143+000 — км 221+363 (від м. Вознесенськ до м. Миколаєва).
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