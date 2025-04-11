Google объединит свои модели ИИ Gemini и Veo

Gemini и Veo хотят объединить для того, чтобы улучшить понимание ИИ физического мира.

Фото: bitcoinworld.co.in

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Генеральный директор Google DeepMind Демис Хассабис заявил, что Google планирует в конечном итоге объединить свои модели ИИ Gemini с моделями Veo, генерирующими видео, чтобы улучшить понимание физического мира. Об этом он сказал в подкасте Possible.

«Мы с самого начала создавали Gemini, нашу базовую модель, как мультимодальную, — сказал Хассабис, — и причина, по которой мы это сделали, заключается в том, что у нас есть представление об универсальном цифровом помощнике, помощнике, который... действительно помогает вам в реальном мире».

Хассабис предположил, что видеоданные для Veo поступают в основном с YouTube, платформы, которой владеет Google.

«По сути, просматривая видео на YouTube — много видео на YouTube — Veo 2 может понять физический мир», — сказал Хассабис.

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