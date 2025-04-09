Google научит чат-бота Gemini анализировать видео

Также Gemini может получить поддержку репозиториев GitHub.

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Чат-бот Gemini компании Google в будущем может получить функцию загрузки и анализа видефайлов, передает Android Authority.

На данный момент Gemini уже позволяет загружать файлы и задавать о них вопросы. Сейчас это могут быть документы, файлы с программным кодом, простые текстовые файлы, презентации, электронные таблицы и прочие файлы с табличными данными. Сервис можно использовать для анализа веб-страниц и видео YouTube — о них также можно задавать дополнительные вопросы. При этом выгрузка видеофайлов пока не поддерживается.

В предварительной версии приложения Google 16.13.38 beta были обнаружены строки, указывающие, что сервис получит поддержку загрузки видео в форматах 3GP, AVI, FLV, MOV, MP4, MPEG, MPG и WebM. В других фрагментах кода также обнаружились строки, указывающие, что пользователи смогут загружать на анализ несколько видео одновременно — при этом общая продолжительность видео будет ограничиваться, и ограничения эти, вероятно, станут отличаться для пользователей платной и бесплатной версий сервиса.

Также Gemini может получить поддержку репозиториев GitHub. Это упростит пользователям задачи, связанные с анализом файлов программного кода при помощи чат-бота.

На данный момент в Google пока не делала никаких объявлений, связанных с данными возможностями.

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