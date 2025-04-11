Китай повысит пошлины на товары из США до 125%

Китай повысит пошлины на все товары США с 84% до 125% с 12 апреля.

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Китай с 12 апреля поднимает пошлины на товары из США с 84% до 125%. Об этом сообщается на сайте китайского Министерства финансов.

Пекин объявил об этом решении спустя два дня после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что повышает пошлины на импорт товаров из Китая до 125%.

Китай призывает США сделать большой шаг по отмене так называемых "взаимных пошлин" и полностью исправить свою "неправомерную практику".

В частности, президент Китая Си Цзиньпин призвал ЕС объединить усилия с Пекином в противостоянии «одностороннему запугиванию», ссылаясь на резкие тарифы, введенные Трампом. По его словам, победителей в тарифных войнах нет, идти против мира означает изолировать себя.

Напомним, что Трамп объявил 90-дневную паузу в пошлинах для ряда стран и повысил тариф до 125% для Китая.

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