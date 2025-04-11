Практика судов
  1. В мире

Китай высказался о пошлинах США и призвал ЕС противостоять вместе

10:31, 11 апреля 2025
Президент Китая Си Цзиньпин призвал ЕС объединить усилия с Пекином в противостоянии «одностороннему запугиванию», ссылаясь на резкие тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом.
Китай высказался о пошлинах США и призвал ЕС противостоять вместе
Источник фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Китай и ЕС должны вместе противостоять «одностороннему запугиванию» для защиты не только своих интересов, но и международных правил, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Пекине, которого цитируют СМИ.

По его словам, победителей в тарифных войнах нет, идти против мира означает изолировать себя.

Он подчеркнул, что за последние 70 лет Китай в своем развитии всегда полагался на собственные силы, упорную борьбу и трудолюбие, «Китай никогда не полагался на чью-то милость и уж тем более не боялся необоснованного давления».

Как указывает Reuters, визит Санчеса направлен на налаживание более тесных экономических и политических связей с Пекином на фоне глобальных последствий тарифной политики президента США Дональда Трампа, стремясь позиционировать Испанию как посредника между Китаем и Европейским Союзом и привлечь китайские инвестиции.

Отетим, что торговые пошлины для Китая составляют 145% после последнего повышения.

Как известно, последний указ Дональда Трампа повысил тарифы для Пекина до 125% из предыдущих 84%.

Напомним, что Трамп объявил 90-дневную паузу в пошлинах для ряда стран и повысил тариф до 125% для Китая.

Акции и Bitcoin резко выросли после того, как Трамп приостановил повышение тарифов для стран. 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

США ЕС Китай

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Члены Общественного совета добропорядочности заработали в 2024 году более 32 млн гривен

Хотя 2024 год был финансово успешным для многих членов Общественного совета добропорядочности, доходы всех двадцати представителей общественности все же очень разные.

Суд не наделен полномочиями вмешиваться в свободное усмотрение ТЦК за пределами определенных КАСУ критериев – апелляционный админсуд высказался о своей компетенции рассматривать нарушения в процедуре мобилизации

Восьмой апелляционный админсуд отменил решение о признании незаконной мобилизации мужчины, воспитывающего ребенка с инвалидностью, указав, что суд не имеет права брать на себя полномочия ТЦК по решению вопросов, которые законодательством отнесены к компетенции этого органа государственной власти.

Суд выразил несогласие с позицией Верховного Суда, что незаконная мобилизация с нарушением порядка прохождения ВЛК не является основанием для увольнения с военной службы: «Противоправные действия не могут вызывать правомерных последствий»

«Суд не соглашается с позицией Верховного Суда, что факт непрохождения медосмотра во время призыва на военную службу не является свидетельством непригодности и не является основанием для увольнения с военной службы», – указал в своем решении относительно мобилизации больного хроническим вирусным гепатитом мужчины Днепропетровский окружной административный суд.

«Это не то, на что мы рассчитывали» – в Верховной Раде недовольны содержанием программы по истории украинской государственности для кандидатов в судьи

Народные депутаты считают, что вопросы о разных племенах, княжествах и исторических событиях не имеют ничего общего с начальной идеей тестирования на знание истории украинской государственности.

Решение ТЦК о призыве забронированного является противоправным, но уволить с военной службы путем отмены приказа о призыве невозможно, поскольку это не предусмотрено законодательством – апелляционный админсуд

Действующим законодательством не предусмотрено увольнение с военной службы путем отмены приказа о призыве на военную службу в воинскую часть – апелляционный админсуд признал, что решение ТЦК о призыве забронированного является незаконным, но при этом уволить его со службы нельзя.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Геннадій Войтов
    Геннадій Войтов
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Ігор Міхасішин
    Ігор Міхасішин
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Світлана Гордійчук
    Світлана Гордійчук
    суддя Рівненського апеляційного суду
  • Петро Філюк
    Петро Філюк
    суддя Конституційного Суду України
  • Андрій Федусик
    Андрій Федусик
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду