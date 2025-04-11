Китай высказался о пошлинах США и призвал ЕС противостоять вместе

Президент Китая Си Цзиньпин призвал ЕС объединить усилия с Пекином в противостоянии «одностороннему запугиванию», ссылаясь на резкие тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом.

Источник фото: REUTERS/Kevin Lamarque

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Китай и ЕС должны вместе противостоять «одностороннему запугиванию» для защиты не только своих интересов, но и международных правил, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Пекине, которого цитируют СМИ.

По его словам, победителей в тарифных войнах нет, идти против мира означает изолировать себя.

Он подчеркнул, что за последние 70 лет Китай в своем развитии всегда полагался на собственные силы, упорную борьбу и трудолюбие, «Китай никогда не полагался на чью-то милость и уж тем более не боялся необоснованного давления».

Как указывает Reuters, визит Санчеса направлен на налаживание более тесных экономических и политических связей с Пекином на фоне глобальных последствий тарифной политики президента США Дональда Трампа, стремясь позиционировать Испанию как посредника между Китаем и Европейским Союзом и привлечь китайские инвестиции.

Отетим, что торговые пошлины для Китая составляют 145% после последнего повышения.

Как известно, последний указ Дональда Трампа повысил тарифы для Пекина до 125% из предыдущих 84%.

Напомним, что Трамп объявил 90-дневную паузу в пошлинах для ряда стран и повысил тариф до 125% для Китая.

Акции и Bitcoin резко выросли после того, как Трамп приостановил повышение тарифов для стран.

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