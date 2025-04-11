Дела по защите прав граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы — обзор практики Верховного Суда

В обзоре значительное внимание уделено вопросам назначения пенсии на основании Закона «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы» и перерасчета пенсий лицам, пострадавшим от аварии на ЧАЭС.

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Верховный Суд опубликовал обзор практики по спорам, касающимся рассмотрения дел в сфере защиты прав граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, который дополнен устоявшимися правовыми позициями, сформированными в судебных решениях за последние четыре года. Решения внесены в ЕГРСР за 2018–2024 годы.

Ключевыми вопросами споров в таких делах являются определение статуса пострадавшего от Чернобыльской катастрофы, осуществление выплат компенсаций и предоставление льгот пострадавшим от аварии на ЧАЭС, в частности, по вопросам: ежемесячной денежной помощи в связи с ограничением потребления продуктов питания местного производства и личного подсобного хозяйства гражданам, проживающим на территориях радиоактивного загрязнения; денежной компенсации в случае отказа от санаторно-курортного лечения, единовременной компенсации женам умерших граждан, смерть которых связана с Чернобыльской катастрофой, компенсации расходов на проезд и др.

В обзоре значительное внимание уделено вопросам назначения пенсии на основании Закона Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы» и перерасчета пенсий лицам, пострадавшим от аварии на ЧАЭС.

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