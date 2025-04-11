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11 апреля – какой сегодня праздник и главные события

10:01, 11 апреля 2025
11 апреля в Украине и мире празднуют День подводной лодки.
11 апреля – какой сегодня праздник и главные события
Фото: facts.net
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В пятницу, 11 апреля, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

11 апреля в Украине и мире празднуют День подводной лодки. Это особый праздник, который празднуют во многих странах, таких как США и Великобритания, для чествования подводных лодок и их важного вклада в военную и гражданскую навигацию.  

Также 11 апреля Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона. Это особый день, когда обращается внимание на эту тяжелую болезнь, которая влияет на нервную систему человека, в частности на его способность двигаться. Болезнь возникает из-за разрушения клеток мозга, отвечающих за выработку дофамина — вещества, позволяющего контролировать движения. Поэтому у людей с Паркинсоном появляются такие симптомы, как дрожь, замедленные движения, мышечная жесткость и нарушение равновесия.

А еще 11 апреля Международный день освобождения узников нацистских концлагерей. Эта дата символизирует освобождение миллионов людей, ставших жертвами нацистского террора во время Второй мировой войны, и чтит память тех, кто пережил пытки и страдания в концлагерях.

11 апреля празднуют Всемирный фестиваль овсянки. Это праздничное мероприятие, которое проходит ежегодно в городе Сент-Джордж, штат Южная Каролина, США, во вторую неделю апреля. Он был основан в 1985 году Биллом Хантером, работавшим менеджером местного супермаркета. Первоначально фестиваль был задуман как празднование овсянки — продукта, который стал популярным благодаря своим полезным свойствам.  

Какой сегодня церковный праздник

Сегодня, 11 апреля, верующие празднуют день памяти святого священномученика Антипы, епископа Пергама Ассийского. Он был одним из первых учеников святого апостола Иоанна Богослова, который и рукоположил его в сан епископа для служения христианской общине в Пергаме (на территории современной Турции).

Календарь важных событий за 11 апреля

1241 год — войско венгерского короля Белы IV было разгромлено ханом Батыем;

1597 год — в Варшаве казнили казацкого атамана Северина Наливайко;

1713 год — Утрехтский мир завершил войну за наследие испанской короны между Францией и морскими государствами, такими как Великобритания, Нидерланды, а также Савойя, Португалия и Пруссия. По соглашению Великобритания получила контроль над Гибралтаром;

1814 год — по условиям Фонтеблозького договора завершилось правление Наполеона как императора Франции;

1847 год — начало свою работу первое заседание прусского парламента (ландтага);

1894 год — Великобритания объявила об установлении протектората над Угандой;

1899 год — вступил в силу договор, положивший конец испанско-американской войне: Испания отказалась от Кубы и передала США Пуэрто-Рико, Гуам и Филиппины;

1909 год — на землях, выкупленных у бедуинов у Яффы, еврейские переселенцы второго аллия основали город Тель-Авив;

1921 год — образован эмират Трансиордания в пределах Британского мандата над Палестиной;

1945 год — польские подразделения Армии Краевой и местные поляки устроили резню в селе Березка, истребив украинцев;

1945 год — Третья армия США освободила нацистский концлагерь Бухенвальд, который к тому времени контролировали восставшие заключенные;

1951 год — президент США Гарри Трумэн уволил генерала Макартура с должности руководителя сил ООН в Корее и назначил на его место генерал-лейтенанта Риджвея;

2008 год — в Украине впервые определили 100 крупных украинцев;

2014 год — пророссийские боевики захватили город Славянск в Донецкой области.

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