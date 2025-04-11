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11 квітня – яке сьогодні свято та головні події

10:01, 11 квітня 2025
11 квітня в Україні і світі святкують День підводного човна.
11 квітня – яке сьогодні свято та головні події
Фото: facts.net
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У п’ятницю, 11 квітня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

11 квітня в Україні і світі святкують День підводного човна. Це особливе свято, яке святкують в багатьох країнах, таких як США та Велика Британія, для вшанування підводних човнів та їхнього важливого внеску у військову та цивільну навігацію. 

Також 11 квітня Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона. Це особливий день, коли привертається увага до цієї важкої хвороби, яка впливає на нервову систему людини, зокрема на її здатність рухатись. Хвороба виникає через руйнування клітин мозку, що відповідають за вироблення дофаміну — речовини, яка дозволяє контролювати рухи. Через це у людей з Паркінсоном з'являються такі симптоми, як тремтіння, уповільнені рухи, м'язова жорсткість і порушення рівноваги.

А ще 11 квітня Міжнародний день визволення в'язнів нацистських концтаборів. Ця дата символізує визволення мільйонів людей, які стали жертвами нацистського терору під час Другої світової війни, та вшановує пам'ять про тих, хто пережив тортури і страждання у концтаборах.

11 квітня святкують Всесвітній фестиваль вівсянки. Це святковий захід, який відбувається щорічно в місті Сент-Джордж, штат Південна Кароліна, США, у другий тиждень квітня. Він був заснований 1985 року Біллом Хантером, який працював менеджером місцевого супермаркету. Спочатку фестиваль був задуманий як святкування вівсянки — продукту, який став популярним завдяки своїм корисним властивостям.  

Яке сьогодні церковне свято

Сьогодні, 11 квітня, віряни святкують день пам’яті святого священномученика Антипи, єпископа Пергама Асійського. Він був одним із перших учнів святого апостола Іоанна Богослова, який і рукопоклав його в сан єпископа для служіння християнській громаді в місті Пергамі (на території сучасної Туреччини).

Календар важливих подій за 11 квітня

1241 рік — військо угорського короля Бели IV було розгромлене ханом Батиєм;

1597 рік — у Варшаві стратили козацького отамана Северина Наливайка;

1713 рік — Утрехтський мир завершив війну за спадок іспанської корони між Францією і морськими державами, такими як Велика Британія, Нідерланди, а також Савоя, Португалія та Прусія. За угодою Велика Британія здобула контроль над Гібралтаром;

1814 рік — за умовами Фонтеблозького договору завершилось правління Наполеона як імператора Франції;

1847 рік — розпочало свою роботу перше засідання прусського парламенту (ландтагу);

1894 рік — Велика Британія оголосила про встановлення протекторату над Угандою;

1899 рік — набув чинності договір, що поклав кінець іспансько-американській війні: Іспанія відмовилась від Куби та передала США Пуерто-Рико, Гуам і Філіппіни;

1909 рік — на землях, викуплених у бедуїнів біля Яффи, єврейські переселенці другої алії заснували місто Тель-Авів;

1921 рік — утворено емірат Трансйорданія в межах Британського мандату над Палестиною;

1945 рік — польські підрозділи Армії Крайової та місцеві поляки вчинили різанину в селі Березка, винищивши українців;

1945 рік — Третя армія США звільнила нацистський концтабір Бухенвальд, який до того часу контролювали повсталі в’язні;

1951 рік — президент США Гаррі Трумен звільнив генерала Макартура з посади керівника сил ООН в Кореї та призначив на його місце генерал-лейтенанта Ріджвея;

2008 рік — в Україні вперше визначили 100 великих українців;

2014 рік— проросійські бойовики захопили місто Слов'янськ у Донецькій області.

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