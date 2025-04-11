Спецпредставник Трампа Віткофф вилетів до Росії на зустріч з Путіним — Axios

11 квітня спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф може зустрітися з Путіним.

Фото: rfi.fr

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Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф вилетів до Росії, де він може зустрітися з Путіним. Про це стверджує видання Axios з посиланням на власні джерела.

«Якщо до кінця місяця припинення вогню не буде досягнуто, Трамп може запровадити додаткові санкції проти Росії», — зазначає видання.

Офіційна представниця Держдепу Теммі Брюс під час брифінгу зазначила, що Трамп чітко дав зрозуміти, що на перемовинах з Росією є лише один пункт — припинення вогню. Жодної іншої динаміки не буде, поки з цим не розберуться.

Речниця Держдепартаменту США заявила, що нинішня ситуація — це справжня м’ясорубка, і жоден результат неможливий, доки тривають стрілянина та вбивства.

Вона наголосила, що це не конфлікт, який може затягнутися ще на пів року чи рік.

За її словами, президент чітко дав зрозуміти, що США підтримують дипломатичний шлях, але уважно спостерігають за тим, як триває процес.

Також вона згадала слова держсекретаря Марка Рубіо, який після зустрічі в НАТО зазначив, що вже протягом кількох тижнів стане ясно, чи Росія справді налаштована серйозно. У Вашингтоні сприймають ці слова буквально й вважають, що Росії варто поставитися до цього з усією серйозністю.

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