Практика судов
  1. В мире

Спецпредставитель Трампа Уиткофф вылетел в Россию на встречу с Путиным — Axios

09:48, 11 апреля 2025
11 апреля спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф может встретиться с Путиным.
Спецпредставитель Трампа Уиткофф вылетел в Россию на встречу с Путиным — Axios
Фото: rfi.fr
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф вылетел в Россию, где он может встретиться с Путиным. Об этом утверждает издание Axios со ссылкой на свои источники.

«Если до конца месяца прекращение огня не будет достигнуто, Трамп может ввести дополнительные санкции против России», — отмечает издание.

Официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс во время брифинга отметила, что Трамп четко дал понять: на переговорах с Россией есть только один пункт — прекращение огня. Никакой другой динамики не будет, пока с этим не разберутся.

Пресс-секретарь Государственного департамента США заявила, что нынешняя ситуация — это настоящая мясорубка, и никакой результат невозможен, пока продолжаются стрельба и убийства.

Она подчеркнула, что это не конфликт, который может затянуться еще на полгода или год.

По ее словам, президент четко дал понять, что США поддерживают дипломатический путь, но внимательно наблюдают за тем, как идет процесс.

Также она упомянула слова госсекретаря Марко Рубио, который после встречи в НАТО отметил, что уже в течение нескольких недель станет ясно, действительно ли Россия настроена серьезно. В Вашингтоне воспринимают эти слова буквально и считают, что России стоит отнестись к этому со всей серьезностью.  

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

США россия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Члены Общественного совета добропорядочности заработали в 2024 году более 32 млн гривен

Хотя 2024 год был финансово успешным для многих членов Общественного совета добропорядочности, доходы всех двадцати представителей общественности все же очень разные.

Суд не наделен полномочиями вмешиваться в свободное усмотрение ТЦК за пределами определенных КАСУ критериев – апелляционный админсуд высказался о своей компетенции рассматривать нарушения в процедуре мобилизации

Восьмой апелляционный админсуд отменил решение о признании незаконной мобилизации мужчины, воспитывающего ребенка с инвалидностью, указав, что суд не имеет права брать на себя полномочия ТЦК по решению вопросов, которые законодательством отнесены к компетенции этого органа государственной власти.

Суд выразил несогласие с позицией Верховного Суда, что незаконная мобилизация с нарушением порядка прохождения ВЛК не является основанием для увольнения с военной службы: «Противоправные действия не могут вызывать правомерных последствий»

«Суд не соглашается с позицией Верховного Суда, что факт непрохождения медосмотра во время призыва на военную службу не является свидетельством непригодности и не является основанием для увольнения с военной службы», – указал в своем решении относительно мобилизации больного хроническим вирусным гепатитом мужчины Днепропетровский окружной административный суд.

«Это не то, на что мы рассчитывали» – в Верховной Раде недовольны содержанием программы по истории украинской государственности для кандидатов в судьи

Народные депутаты считают, что вопросы о разных племенах, княжествах и исторических событиях не имеют ничего общего с начальной идеей тестирования на знание истории украинской государственности.

Решение ТЦК о призыве забронированного является противоправным, но уволить с военной службы путем отмены приказа о призыве невозможно, поскольку это не предусмотрено законодательством – апелляционный админсуд

Действующим законодательством не предусмотрено увольнение с военной службы путем отмены приказа о призыве на военную службу в воинскую часть – апелляционный админсуд признал, что решение ТЦК о призыве забронированного является незаконным, но при этом уволить его со службы нельзя.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Геннадій Войтов
    Геннадій Войтов
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Ігор Міхасішин
    Ігор Міхасішин
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Світлана Гордійчук
    Світлана Гордійчук
    суддя Рівненського апеляційного суду
  • Петро Філюк
    Петро Філюк
    суддя Конституційного Суду України
  • Андрій Федусик
    Андрій Федусик
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду