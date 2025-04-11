Спецпредставитель Трампа Уиткофф вылетел в Россию на встречу с Путиным — Axios

11 апреля спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф может встретиться с Путиным.

Фото: rfi.fr

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф вылетел в Россию, где он может встретиться с Путиным. Об этом утверждает издание Axios со ссылкой на свои источники.

«Если до конца месяца прекращение огня не будет достигнуто, Трамп может ввести дополнительные санкции против России», — отмечает издание.

Официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс во время брифинга отметила, что Трамп четко дал понять: на переговорах с Россией есть только один пункт — прекращение огня. Никакой другой динамики не будет, пока с этим не разберутся.

Пресс-секретарь Государственного департамента США заявила, что нынешняя ситуация — это настоящая мясорубка, и никакой результат невозможен, пока продолжаются стрельба и убийства.

Она подчеркнула, что это не конфликт, который может затянуться еще на полгода или год.

По ее словам, президент четко дал понять, что США поддерживают дипломатический путь, но внимательно наблюдают за тем, как идет процесс.

Также она упомянула слова госсекретаря Марко Рубио, который после встречи в НАТО отметил, что уже в течение нескольких недель станет ясно, действительно ли Россия настроена серьезно. В Вашингтоне воспринимают эти слова буквально и считают, что России стоит отнестись к этому со всей серьезностью.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.