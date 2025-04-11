В Украине с 11 апреля начали работать новые камеры фиксации нарушений ПДД TruCAM, адреса

С 11 апреля патрульные работают с TruCAM на 25 новых участках дорог и улиц населенных пунктов.

Фото: rivnenews.com.ua

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С 11 апреля патрульная полиция Украины расширила перечень локаций, где контролирует скорость с помощью приборов TruCAM. Новые посты появились еще на 25 участках автодорог по всей стране.

Места использования определены с учетом уровня аварийности — на аварийно-опасных участках и в местах концентрации ДТП, вызванных превышением скорости.

В полиции отметили, что с учетом военного положения и проведенного анализа аварийности:

– Добавлены 25 новых участков;

– Внесены изменения в 10 существующих участков.

Всего на дорогах Украины будут работать 160 приборов TruCAM. Измерение скорости будет осуществляться на 338 участках дорог.

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