В Україні з 11 квітня запрацювали нові камери фіксації порушень ПДР TruCAM, адреси

З 11 квітня патрульні працюють з TruCAM на 25 нових ділянках доріг та вулиць населених пунктів.

Фото: rivnenews.com.ua

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Із 11 квітня патрульна поліція України розширила перелік локацій, де контролює швидкість за допомогою приладів TruCAM. Нові пости з’явилися ще на 25 ділянках автошляхів по всій країні.

Місця використання визначені з урахуванням стану аварійності, на аварійно-небезпечних ділянках та в місцях концентрації ДТП, спричинених перевищенням швидкості.

У поліції зазначили, що з урахуванням воєнного стану та проведеного аналізу аварійності:

– Додано 25 нових ділянок;

– Внесено зміни до 10 існуючих ділянок.

Загалом на дорогах України працюватиме 160 приладів TruCAM. Вимірювання швидкості здійснюватиметься на 338 ділянках доріг.

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