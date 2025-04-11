В Україні з 11 квітня запрацювали нові камери фіксації порушень ПДР TruCAM, адреси

Із 11 квітня патрульна поліція України розширила перелік локацій, де контролює швидкість за допомогою приладів TruCAM. Нові пости з’явилися ще на 25 ділянках автошляхів по всій країні.
Місця використання визначені з урахуванням стану аварійності, на аварійно-небезпечних ділянках та в місцях концентрації ДТП, спричинених перевищенням швидкості.
У поліції зазначили, що з урахуванням воєнного стану та проведеного аналізу аварійності:
– Додано 25 нових ділянок;
– Внесено зміни до 10 існуючих ділянок.
Загалом на дорогах України працюватиме 160 приладів TruCAM. Вимірювання швидкості здійснюватиметься на 338 ділянках доріг.
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