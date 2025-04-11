Британия рассматривает пятилетнее размещение своих миротворцев в Украине — The Telegraph

В Британии считают, что размещение войск поможет обучить и восстановить украинскую армию, чтобы предотвратить новое вторжение Путина.

Фото: 24tv.ua

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Великобритания рассматривает вариант размещения в Украине своего миротворческого контингента сроком на пять лет, пишет The Telegraph.

Британское руководство считает, что развертывание войск поможет обучить и восстановить украинскую армию, чтобы предотвратить новое вторжение Путина.

Согласно одному из планов, возглавляемые Европой силы будут направлены в Украину, чтобы сначала сдерживать Россию от нарушения каких-либо договоренностей и дать украинцам столь необходимую передышку.

Главной целью размещения контингента было бы немедленное начало помощи в обучении и восстановлении ВСУ для сдерживания потенциальной следующей российской атаки. В дальнейшем западный контингент должен будет поэтапно покинуть Украину, и последние войска могут уйти примерно через пять лет.

«Наши четыре цели или задачи в военном планировании: защитить небо, защитить моря, поддержать мир на суше и поддержать восстановление и силу украинских сил», — отмечал министр обороны Великобритании Джон Хили.

По данным источников The Telegraph в британской, датской и немецкой разведках, Путин может восстановить свою армию для нового нападения уже через пять лет.

В издании отмечают, что в последние недели дискуссии о возможной «коалиции желающих» зашли в тупик, поскольку мирные переговоры под руководством Дональда Трампа не привели к прекращению огня. Другие страны выражают обеспокоенность по поводу отправки войск в Украину без того, что Кир Стармер назвал «защитным механизмом США».

Ранее Эммануэль Макрон допустил отправку миротворцев в Украину без согласия РФ.

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