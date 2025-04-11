Украина будет настаивать на паритете сторон в управлении фондом в рамках соглашения о полезных ископаемых с США — СМИ

Технический раунд переговоров между Украиной и США относительно соглашения о полезных ископаемых состоится 11–12 апреля в Вашингтоне.

Фото: AP

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин выделил 113 млн грн из резервного фонда на оплату юристов для подготовки соглашения с США о полезных ископаемых.

По данным UBN, Украина будет настаивать на паритете сторон в управлении инвестиционным фондом.

Издание отмечает, что технический раунд переговоров между Украиной и США относительно минерального соглашения состоится 11–12 апреля в Вашингтоне.

Делегацию Украины возглавит заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка. Ему окажут поддержку заместитель министра юстиции по вопросам европейской интеграции Людмила Сугак и заместитель министра энергетики Николай Колиснык.

Издание утверждает, что на этом этапе переговоров Украина также привлекла юридическую фирму Hogan Lovells, которая представляет интересы государственного ПриватБанка в Высоком суде Лондона.

«По словам Зеленского, это будет первая встреча технических команд, направленная на разработку ключевых принципов соглашения. Одним из условий, за которое будет выступать украинская делегация, является паритет в управлении фондом, в который будут поступать доходы от добычи полезных ископаемых», - добавляет издание.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина заявила, что предмет переговоров не может подрывать действующие обязательства Украины, включая финансовые, в рамках программ макрофинансовой помощи с ЕС и МВФ.

Напомним, первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что юридическая фирма для заключения стратегического соглашения с США о распределении критически важных природных ресурсов еще не выбрана, однако должна быть определена на этой неделе.

В свою очередь, министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что Украина уже выработала свою позицию по соглашению с США о полезных ископаемых и формирует группу, которая отправится на переговоры в Вашингтон.

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