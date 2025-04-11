Україна наполягатиме на паритеті сторін в управлінні фондом у межах угоди про корисні копалини з США — ЗМІ

Технічний раунд переговорів між Україною та США щодо угоди про корисні копалини відбудеться 11–12 квітня у Вашингтоні.

Фото: AP

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін виділив 113 млн грн з резервного фонду на оплату юристів для підготовки угоди зі США щодо корисних копалин.

За даними UBN, Україна наполягатиме на паритеті сторін в управлінні інвестиційним фондом.

Видання зазначає, що технічний раунд переговорів між Україною та США щодо мінеральної угоди відбудеться 11–12 квітня у Вашингтоні.

Делегацію України очолить заступник міністра економіки і торговий представник України Тарас Качка. Йому надаватимуть підтримку заступниця міністра юстиції з питань європейської інтеграції Людмила Сугак і заступник міністра енергетики Микола Колісник.

Видання стверджує, що на цьому етапі переговорів Україна також залучила юридичну фірму Hogan Lovells, яка представляє інтереси державного ПриватБанку у Високому суді Лондона.

«За словами Зеленського, це буде перша зустріч технічних команд, спрямована на розробку ключових принципів угоди. Однією з умов, за яку виступатиме українська делегація, є паритет в управлінні фондом, у який надходитимуть доходи від видобутку корисних копалин», — додає видання.

Віце-прем’єр-міністр України з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що предмет переговорів не може підривати чинні зобов’язання України, зокрема фінансові, у межах програм макрофінансової допомоги з ЄС та МВФ.

Нагадаємо, перший віце-прем’єр – міністр економіки Юлія Свириденко повідомила, що юридичну фірму для укладення стратегічної угоди зі США про розподіл критично важливих природних ресурсів ще не обрано, проте має бути визначено цього тижня.

В свою чергу, міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що Україна вже виробила свою позицію щодо угоди зі США про корисні копалини та формує групу, яка поїде на переговори до Вашингтону.

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