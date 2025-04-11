Британський принц Гаррі відвідав Україну з неанонсованим візитом, фото

Принц Гаррі відвідав центр Superhumans у Львові, який займається реабілітацією поранених військовослужбовців і цивільних осіб.

Фото: telegraph.co.uk

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Принц Великої Британії, герцог Сассекський Гаррі прибув з неанонсованим візитом до України, де провів зустріч з постраждалими від російської агресії у львівському центрі реабілітації Superhumans, пише BBC.

«Принц Гаррі відвідав центр Superhumans у західному місті Львів, який займається реабілітацією поранених військовослужбовців і цивільних осіб», - пише видання.

Зазначається, його супроводжувала делегація з Фонду «Ігри нескорених», включно з чотирма ветеранами, які самі проходили подібну реабілітацію.

Принц Гаррі під час візиту провів зустріч з пацієнтами та медичними працівниками, а також з міністром у справах ветеранів України Наталією Калмиковою.

«Візит до Superhumans мав на меті ознайомлення з підтримкою та реабілітаційними послугами, які надаються в країні, що перебуває у стані активної війни», - додали у повідомленні.

Фото: BBC

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