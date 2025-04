В Нью-Йорку вертоліт Bell 206 розвалився в повітрі та впав у річку Гудзон — є загиблі, відео

У четвер, 10 квітня, в місті Нью-Йорк вертоліт Bell 206 впав у річку Гудзон. У результаті аварії загинуло шестеро людей. Про це повідомило агентство Associated Press.

Авіакатастрофа сталася між Манхеттеном і набережною Нью-Джерсі.

За словами правоохоронних органів, хвостова частина та пропелер відірвалися після чого він впав догори дном у річку.

В соціальних мережах були оприлюднені кадри, на яких видно, як частини вертольота падають у воду.

За даними New York Post, серед шістьох загиблих внаслідок після падіння гелікоптера в річку Гудзон - троє дітей.

Фото: x.com/nypost

Six people were killed Thursday when a helicopter crashed into the Hudson River near Lower Manhattan, authorities told ABC News. https://t.co/uZkWVvuDIt pic.twitter.com/Iz92x4aVjj