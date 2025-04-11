В Нью-Йорке вертолет Bell 206 развалился в воздухе и упал в реку Гудзон — есть погибшие, видео

Среди погибших в авиакатастрофе есть дети.

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В четверг, 10 апреля, в городе Нью-Йорк вертолет Bell 206 упал в реку Гудзон. В результате аварии погибли шесть человек. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Авиакатастрофа произошла между Манхэттеном и набережной Нью-Джерси.

По словам правоохранительных органов, хвостовая часть и винт оторвались, после чего вертолет упал вверх дном в реку.

В социальных сетях были опубликованы кадры, на которых видно, как части вертолета падают в воду.

По данным New York Post, среди шестерых погибших в результате падения вертолета в реку Гудзон — трое детей.

Фото: x.com/nypost

Six people were killed Thursday when a helicopter crashed into the Hudson River near Lower Manhattan, authorities told ABC News. https://t.co/uZkWVvuDIt pic.twitter.com/Iz92x4aVjj — ABC News (@ABC) April 10, 2025

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