Британский принц Гарри посетил Украину с неанонсированным визитом, фото

Принц Гарри посетил центр Superhumans во Львове, который занимается реабилитацией раненых военнослужащих и гражданских лиц.

Фото: telegraph.co.uk

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Принц Великобритании, герцог Сассекский Гарри прибыл с неанонсированным визитом в Украину, где провел встречу с пострадавшими от российской агрессии в львовском реабилитационном центре Superhumans, пишет BBC.

«Принц Гарри посетил центр Superhumans в западном городе Львов, который занимается реабилитацией раненых военнослужащих и гражданских лиц», — пишет издание.

Отмечается, что его сопровождала делегация из Фонда «Игры непокоренных», включая четырех ветеранов, которые сами проходили подобную реабилитацию.

Принц Гарри во время визита провел встречу с пациентами и медицинскими работниками, а также с министром по делам ветеранов Украины Натальей Калмыковой.

«Визит в Superhumans был направлен на ознакомление с поддержкой и реабилитационными услугами, которые предоставляются в стране, находящейся в состоянии активной войны», — добавили в сообщении.

Фото: BBC

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