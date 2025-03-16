Эммануэль Макрон допустил отправку миротворцев в Украину без согласия РФ

Эммануэль Макрон заявил, что миротворческую миссию в Украине можно развернуть без согласия России.

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в вопросе отправки миротворцев в Украину можно обойтись без согласия России. Об этом он сказал в интервью Le Parisien.

Он подчеркнул, что план, который разрабатывают Франция и Великобритания, уже заинтересовал «несколько стран».

По словам Макрона, цель заключается не в том, чтобы разместить «массу» солдат, ведь крупнейшая европейская армия — это украинская. Вместо этого речь идет о «развертывании нескольких тысяч людей от каждой страны в ключевых точках для выполнения учебных программ» и «демонстрации нашей долгосрочной поддержки».

При этом Макрон подчеркивает, что решение о вводе миротворцев не требует согласия Путина.

«Украина — суверенная страна, если она просит союзные войска быть на ее территории, то согласовывать это или нет — не дело России», — заявил Макрон.

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