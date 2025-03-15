Британия проведет встречу военных планировщиков для разработки плана поддержки иностранным контингентом безопасности Украины

В Великобритании обсудят роль иностранного контента в обеспечении безопасности Украины.

Фото: Getty Images

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На этой неделе в Великобритании состоится встреча военных планировщиков, на которой будут обсуждать, как иностранный контент может помочь обеспечить безопасность Украины. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

«Наши военные встретятся в четверг на этой неделе здесь, в Великобритании, чтобы разработать сильные и надежные планы для поддержки мирного соглашения и обеспечения будущей безопасности Украины», - отметил Стармер на пресс-конференции после виртуальной встречи мировых лидеров по вопросу поддержки Украины, цитирует «Интерфакс-Украина».

Кроме того, премьер-министр подчеркнул необходимость продолжать работать над достижением длительного мира в Украине. «Президент Трамп предложил Путину путь к длительному миру. Теперь мы должны сделать это реальностью», - добавил он.

Также Стармер подчеркнул важность достижения справедливого и прочного мира, чтобы прекратить насилие и обеспечить безопасность для всех. Напомним, что ранее премьер Британии организовал видеоконференцию с лидерами Коалиции Воли, в которой принимали участие президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и генсек НАТО Марк Рютте.

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