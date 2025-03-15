Британія проведе зустріч військових планувальників для розробки плану підтримки іноземним контингентом безпеки України

У Великій Британії обговорять роль іноземного контингенту у забезпеченні безпеки України.

Фото: Getty Images

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Цього тижня у Великій Британії відбудеться зустріч військових планувальників, на якій обговорюватимуть, як іноземний контент може допомогти забезпечити безпеку України. Про це повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

«Наші військові зустрінуться в четвер цього тижня тут, у Великій Британії, щоб розробити сильні і надійні плани для підтримки мирної угоди і гарантування майбутньої безпеки України», — зазначив Стармер на пресконференції після віртуальної зустрічі світових лідерів з питання підтримки України, цитує «Інтерфакс-Україна».

Крім того, прем'єр-міністр наголосив на необхідності продовжувати працювати над досягненням тривалого миру в Україні. «Президент Трамп запропонував Путіну шлях до тривалого миру. Тепер ми повинні зробити це реальністю», — додав він.

Також Стармер підкреслив важливість досягнення справедливого і тривалого миру, щоб припинити насильство та забезпечити безпеку для всіх. Нагадаємо, що раніше прем'єр Британії організував відеоконференцію з лідерами Коаліції Волі, в якій брали участь президент України Володимир Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон та генсек НАТО Марк Рютте.

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