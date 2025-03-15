У Дніпрі відкрили лабораторію для контролю якості дорожньої інфраструктури

Місцева влада зможе ефективно контролювати якість будівництва.

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У місті Дніпро відкрили першу в області державну лабораторію будівельно-технічних та дорожньо-технічних досліджень. У її відкриті, серед іншого, взяв участь заступник Міністерки юстиції України Андрій Гайченко.

У Мін’юсті пояснюють, що запуск лабораторії – важливий крок для забезпечення безпеки та належного стану дорожньої інфраструктури. Завдяки першій в регіоні лабораторії місцева влада зможе ефективно контролювати якість будівництва.

Серед можливостей лабораторії:

встановлення відповідності проєктної документації до фактично виконаних робіт,

судова дорожньо-технічна експертиза, де розглядатимуться питання стану доріг та якості виконаних будівельних робіт.

Також вона забезпечуватиме незалежну експертизу будівельних матеріалів та конструкцій у межах проведення судової експертизи або експертного дослідження без залучення сторонніх лабораторій.

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