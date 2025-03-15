У Держпраці роз’яснили роботодавцям, як уникнути дискримінації за ознакою статі

У Центральному міжрегіональне управління Державної служби з питань праці нагадали обов’язки роботодавця щодо уникнення дискримінації за ознакою статі.
Так, зокрема, відповідно ст. 24 Конституції України громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.
Згідно з вимогами статті 17 ЗУ «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» жінкам і чоловікам забезпечуються рівні права та можливості у працевлаштуванні, просуванні по роботі, підвищенні кваліфікації та перепідготовці.
Відтак, роботодавець зобов’язаний:
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