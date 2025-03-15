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У Держпраці роз’яснили роботодавцям, як уникнути дискримінації за ознакою статі

22:00, 15 березня 2025
Роботодавець зобов’язаний забезпечувати жінкам і чоловікам можливість суміщати трудову діяльність із сімейними обов’язками.
У Держпраці роз’яснили роботодавцям, як уникнути дискримінації за ознакою статі
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У Центральному міжрегіональне управління Державної служби з питань праці нагадали обов’язки роботодавця щодо уникнення дискримінації за ознакою статі.

Так, зокрема, відповідно ст. 24 Конституції України громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Згідно з вимогами статті 17 ЗУ «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» жінкам і чоловікам забезпечуються рівні права та можливості у працевлаштуванні, просуванні по роботі, підвищенні кваліфікації та перепідготовці.

Відтак, роботодавець зобов’язаний:

  • створювати умови праці, які дозволяли б жінкам і чоловікам здійснювати трудову діяльність на рівній основі;
  • забезпечувати жінкам і чоловікам можливість суміщати трудову діяльність із сімейними обов’язками;
  • здійснювати рівну оплату праці жінок і чоловіків при однаковій кваліфікації та однакових умовах праці;
  • вживати заходів щодо створення безпечних для життя і здоров’я умов праці;
  • вживати заходів щодо унеможливлення випадків сексуальних домагань.

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