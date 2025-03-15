Чи будуть впроваджені у Резерв+ і Армія+ ШІ-помічники, – пояснили в Міноборони

Міноборони розглядає автоматизацію сервісів у додатках «Резерв+» та «Армія+» з можливим використанням ШІ.

Фото: mod.gov.ua

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У Міністерстві оборони повідомили, що сервіси в мобільних додатках «Резерв+» та «Армія+» наразі потребують або повної автоматизації, або контролю з боку людей.

«Для нас важлива коректність даних і безпека інформації, тому наші сервіси в «Резерв+» та «Армія+» поки що потребують або повної автоматизації, або контролю з боку людей», — зазначили в Міноборони, цитує DOU.

Однак у міністерстві підкреслили, що активно досліджують можливості впровадження штучного інтелекту для підсилення сервісів у майбутньому. Якщо такі рішення відповідатимуть вимогам щодо безпеки та ефективності, їх можуть розглянути для впровадження. Наразі додавання ШІ-помічників у ці програми не планується.

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