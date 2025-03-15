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Будут ли внедрены в Резерв+ и Армия+ ИИ-помощники, – пояснили в Минобороны

20:39, 15 марта 2025
Минобороны рассматривает автоматизацию сервисов в приложениях «Резерв+» и «Армия+» с возможным использованием ИИ.
Будут ли внедрены в Резерв+ и Армия+ ИИ-помощники, – пояснили в Минобороны
Фото: mod.gov.ua
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В Министерстве обороны сообщили, что сервисы в мобильных приложениях «Резерв+» и «Армия+» сейчас требуют или полной автоматизации, или контроля со стороны людей.

«Для нас важна корректность данных и безопасность информации, поэтому наши сервисы в «Резерв+» и «Армия+» пока нуждаются либо в полной автоматизации, либо в контроле со стороны людей», - отметили в Минобороны, цитирует DOU.

Однако в министерстве подчеркнули, что активно исследуют возможности внедрения искусственного интеллекта для усиления сервисов в будущем. Если такие решения будут отвечать требованиям безопасности и эффективности, их могут рассмотреть для внедрения. Сейчас добавление ИИ-помощников в эти программы не планируется.

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Минобороны Резерв+ Армия+ ИИ

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