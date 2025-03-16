Житель Сумщины попал в горную ловушку, убегая в Румынию, и едва не погиб

Пограничники спасли мужчину, который едва не погиб от холода в горах.

Фото: ГПСУ

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Житель Сумщины, пытаясь незаконно пересечь границу с Румынией, заблудился в горах на Закарпатье. Двое суток он безрезультатно бродил среди горной местности, пока не вынужден был вызвать помощь.

Пограничники совместно со спасателями нашли мужчину вовремя. Он был истощен и нуждался в срочной медицинской помощи. Нарушителя доставили в больницу, где медики диагностировали у него общее переохлаждение.

В Государственной пограничной службе отметили, что горные районы особенно опасны в зимне-весенний период, и призывают не нарушать закон, ведь это может привести к трагическим последствиям.

Фото: ГПСУ

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