Житель Сумщини потрапив у гірську пастку, тікаючи до Румунії, та ледь не загинув

Прикордонники врятували чоловіка, який ледь не загинув від холоду в горах.

Фото: ДПСУ

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Житель Сумщини, намагаючись незаконно перетнути кордон з Румунією, заблукав у горах на Закарпатті. Дві доби він безрезультатно блукав серед гірської місцевості, поки не змушений був викликати допомогу.

Прикордонники спільно з рятувальниками знайшли чоловіка вчасно. Він був виснажений та потребував термінової медичної допомоги. Порушника доставили до лікарні, де медики діагностували у нього загальне переохолодження.

У Державній прикордонній службі наголосили, що гірські райони є особливо небезпечними в зимово-весняний період, і закликають не порушувати закон, адже це може призвести до трагічних наслідків.

Фото: ДПСУ

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