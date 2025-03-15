Військовий облік чоловіків 25-60 років за кордоном – нові правила щодо отримання паспортів

Чоловіки 25-60 років повинні стати на військовий облік для отримання паспорта з квітня 2024 року.

Фото: patrioty.org.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше писала «Судово-юридична газета», чоловіків 25-60 років, які зверталися до паспортних сервісів до квітня 2024 року, автоматично внесуть до Реєстру військовозобов’язаних. З квітня 2024 року українським чоловікам призовного віку заборонено отримувати закордонні паспорти та паспорти громадянина України за межами країни. Щоб отримати ці документи, чоловіків 25-60 років автоматично ставитимуть на військовий облік, але тільки тих, хто звернеться до паспортних сервісів до 24 квітня 2024 року. Їхні дані будуть автоматично додаватись до реєстру «Оберіг».

Як пояснила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в інтерв’ю DOU, основна «мета сьогодні — зробити так, щоб люди, які звернулися до зазначеної дати, могли швидко та зручно згенерувати електронний військово-обліковий документ та отримати паспорти. Без потреби відвідувати ТЦК чи проходити ВЛК».

Щодо тих, хто звернеться після 24 квітня, питання наразі залишається неврегульованим. Постанова № 163 від 14 лютого 2025 року визначає часові межі, але поки не ясно, коли можливість отримати паспорти без додаткових процедур буде доступна для інших громадян.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.