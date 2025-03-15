В Україні протягом тижня народилося майже 3,4 тисячі малюків – хлопчики лідирують

Серед малюків, які офіційно отримали свої перші документи, було 1 711 хлопчиків та 1 649 дівчаток.

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За останній тиждень в Україні було зареєстровано 3 360 новонароджених малюків. Такі дані навели у Міністерстві юстиції. Зокрема, серед малюків, які офіційно отримали свої перші документи, було 1 711 хлопчиків та 1 649 дівчаток.

Зареєструвати народження дитини необхідно не пізніше одного місяця з дня народження.

Як розповідала «Судово-юридична газета», у Верховній Рада подали законопроєкт 12184 про підвищення грошової допомоги для батьків при народженні дитини.

Автор документу пропонує прив'язати виплати до прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку. Ініціатива передбачає, що допомога при народженні першої та кожної наступної дитини призначається у сумі, кратній 105 розмірам прожиткового мінімуму на дитину. Одноразова виплата складає 25 прожиткових мінімумів, а решта допомоги виплачується протягом 3 років рівними частинами.

Раніше Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович під час форуму «Демографічне майбутнє України» заявила про критично низький рівень народжуваності в Україні у 2023-2024 роках.

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