В Украине за неделю родилось почти 3,4 тысячи малышей – мальчики лидируют

Среди малышей, которые официально получили свои первые документы, было 1711 мальчиков и 1649 девочек.

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За последнюю неделю в Украине было зарегистрировано 3 360 новорожденных малышей. Такие данные привели в Министерстве юстиции. В частности, среди малышей, которые официально получили свои первые документы, было 1 711 мальчиков и 1 649 девочек.

Зарегистрировать рождение ребенка необходимо не позднее одного месяца со дня рождения.

Как рассказывала «Судебно-юридическая газета», в Верховную Раду подали законопроект 12184 о повышении денежной помощи для родителей при рождении ребенка.

Автор документа предлагает привязать выплаты к прожиточному минимуму для детей соответствующего возраста. Инициатива предусматривает, что помощь при рождении первого и каждого последующего ребенка назначается в сумме, кратной 105 размерам прожиточного минимума на ребенка. Единовременная выплата составляет 25 прожиточных минимумов, а остальная помощь выплачивается в течение 3 лет равными частями.

Ранее Министр социальной политики Оксана Жолнович во время форума «Демографическое будущее Украины» заявила о критически низком уровне рождаемости в Украине в 2023-2024 годах.

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