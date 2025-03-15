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В Резерв+ теперь будет появляться причина нарушения воинского учета

18:19, 15 марта 2025
В Резерв+ система предоставит объяснения к уведомлениям о нарушении учета.
В Резерв+ теперь будет появляться причина нарушения воинского учета
Фото: unn
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В приложении «Резерв+» сейчас можно получить уведомление о нарушении воинского учета, однако система не указывает причину такого нарушения. Это может быть, например, проигнорированная повестка или неверно указанное место жительства.

Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко сообщила, что вскоре в «Резерв+» добавят поле с объяснением, цитирует DOU.

«Вскоре в «Резерв+» к уведомлениям о нарушении воинского учета мы добавим поле с объяснением. Операторы ТЦК при внесении информации о нарушении обязательно будут указывать причину - идет ли речь об игнорировании повестки, некорректных данных о месте жительства или других основаниях. Это поможет пользователям быстрее исправить возможные неточности», - пояснила Черногоренко.

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Минобороны Резерв+ воинский учет

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