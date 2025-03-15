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В Кременчугском ТЦК мужчина пытался порезать себе руки стеклом из разбитой бутылки

15:01, 15 марта 2025
32-летний мобилизованный доставлен в психиатрическое отделение.
В Кременчугском ТЦК мужчина пытался порезать себе руки стеклом из разбитой бутылки
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В Кременчугском районном ТЦК 14 марта военнообязанный попытался нанести себе телесные повреждения, чтобы избежать призыва. Об этом сообщили в Полтавском областном центре комплектования и социальной поддержки.

Так, 32-летний мужчина пытался порезать себе вены на руках стеклом от разбитой бутылки.

Добавим, в тот же день в Кременчугском ТЦК 25-летний мобилизованный резал себе вены ключом.

Врачи военно-врачебной комиссии оказали ему первую медицинскую помощь. Медики скорой, прибывшие на вызов, установили, что его жизни ничего не угрожает.

Мужчину госпитализировали в психиатрическое отделение. По информации областного ТЦК, он заявил, что предпочтет покончить с собой, чем исполнять военный долг.

В ТЦК подчеркнули, что такие действия рассматриваются командованием как попытка уклонения от службы.

Военнообязанный прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным к военной службе, в том числе психиатром. В Центре уточнили, что на тот момент он уже был мобилизован и ожидал отправки в учебный центр. Таким образом, после завершения лечения его действия будут рассматриваться в правовом поле как поступки военнослужащего.

Статья 409 Уголовного кодекса Украины за уклонение от военной службы путем причинения себе телесных повреждений в условиях военного положения предусматривает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы. О данном случае сообщили правоохранителям.

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