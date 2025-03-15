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В Минобороны объяснили причины разлогинивания в приложении Резерв+

17:43, 15 марта 2025
Автоматическое разлогинивание до сих пор происходит, но сроки сессии продлили.
В Минобороны объяснили причины разлогинивания в приложении Резерв+
Источник фото: dev.ua
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Как известно, если пользователь не заходит в приложение «Резерв+», то его «выбрасывает». Если раньше это происходило через неделю после последнего входа, то теперь приложение автоматически разлогинивает пользователя по соображениям безопасности позже. Такую функцию заместительница министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко называет «фичей». В то же время, изменилась ли политика разлогинивания, поскольку пользователи уже не отмечают регулярный выход из системы, она объяснила в интервью DOU.

«Автоматическое разлогинивание до сих пор происходит. Но мы продлили сроки сессии, чтобы сделать пользовательский опыт более удобным. В настоящее время сессия автоматически завершается, если человек не заходит в «Резерв+» в течение 30 дней. В частности, такой подход помогает защитить приложение от доступа посторонних лиц в случае потери или компрометации устройства. Но если человек использует приложение регулярно, авторизация сохраняется дольше», — заявила заместительница министра обороны по вопросам цифровизации.

В то же время в Минобороны рекомендуют заранее сохранять электронный военно-учетный документ на смартфон в формате PDF — чтобы иметь возможность предъявить его быстро, без необходимости повторной авторизации в приложении.

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Минобороны Резерв+

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