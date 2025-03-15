Киевлян ждет повышение тарифов на обслуживание домов, а ответственность за это на КГГА

Тарифы на обслуживание домов в Киеве могут вырасти вдвое или втрое.

Фото: Новини.LIVE

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Жители Киева столкнутся с повышением тарифов на обслуживание домов. Согласно новым решениям, тарифы могут увеличиться вдвое или даже втрое. Эти изменения касаются многоквартирных домов, которые не имеют ОСМД или другого управляющего.

Директор ОО «Институт города» Александр Сергиенко раскритиковал нововведение, назвав его «грубым навязыванием тарифов».

«То есть людям грубо навязали тариф и они должны платить неизвестно за что, но известно сколько. Такая, к сожалению, неутешительная ситуация. И ответственны за это лежит на КГГА, потому что именно ей подчиняются райгосадминистрации, а дальше - управляющие компании. И именно КГГА была инициатором проведения этих, так называемых, конкурсов», - рассказал Сергиенко, отмечая, что эти конкурсы „абсолютно непрозрачные с искусственными условиями“.

Эти изменения вступят в силу в апреле, когда киевляне получат новые платежки.

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