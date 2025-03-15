Киян чекає підвищення тарифів на обслуговування будинків, а відповідальність за це на КМВА

Тарифи на обслуговування будинків у Києві можуть зрости удвічі або втричі.

Фото: Новини.LIVE

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Жителі Києва зіштовхнуться з підвищенням тарифів на обслуговування будинків. Згідно з новими рішеннями, тарифи можуть збільшитися удвічі або навіть втричі. Ці зміни стосуються багатоквартирних будинків, які не мають ОСББ або іншого управителя.

Директор ГО «Інститут міста» Олександр Сергієнко розкритикував нововведення, назвавши його «брутальним нав'язуванням тарифів».

«Тобто людям брутально нав’язали тариф і вони мають платити невідомо за що, але відомо скільки. Така, на жаль, невтішна ситуація. І відповідальні за це лежить на КМВА, тому що саме їй підпорядковуються райдержадміністрації, а далі – керуючі компанії. І саме КМВА була ініціатором проведення цих, так званих, конкурсів», – розповів Сергієнко, зазначаючи, що ці конкурси «абсолютно непрозорі зі штучними умовами».

Ці зміни набудуть чинності в квітні, коли кияни отримають нові платіжки.

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