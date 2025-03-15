25-річний мобілізований різав собі вени ключем в Кременчуцькому ТЦК

Чоловік почав різати собі руки ключами після того як дізнався, що його було визнано придатним до військової служби.

Фото: telegraf.in.ua

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У Кременчуцького районному ТЦК чоловік намагався скоїти самогубство. 25-річний мобілізований ключами спробував порізати собі вени на руках. Про випадок самокаліцтва повідомили у Полтавському обласному ТЦК та СП.

Як відомо, 14 березня близько 15:00 на збірному пункті 25-річний чоловік демонстративно почав шкрябати собі руки ключами після того як дізнався, що його було визнано придатним до військової служби.

Первинну медичну допомогу чоловіку надали лікарі військово-лікарської комісії. Швидка допомога, що прибула за викликом, констатувала, що загрози його життю не було.

Однак військовозобов’язаного доправили до психіатричного відділення. За даними обласного ТЦК, він заявив, що «краще вб’є себе, ніж стане на захист країни».

У ТЦК наголосили, що такі дії розглядаються командуванням як спроба ухилення від військової служби.

Військовозобов’язаний пройшов ВЛК і був визнаний придатний до військової служби (в тому числі - психіатром). У Центрі додали, що на той момент чоловік вже був мобілізованим і очікував на відправлення до навчального центру як військовослужбовець. Тож після лікування його дії правоохоронці розглядатимуть саме як військового.

Стаття 409 Кримінального кодексу України за ухилення від військової служби шляхом самокалічення в умовах воєнного стану передбачає покарання від 5 до 10 років позбавлення волі. Про цей випадок повідомили правоохоронні органи.

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