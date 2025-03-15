Як часто можна оновлювати дані через Резерв+, – пояснили в Міноборони

Змінити номер, пошту чи адресу у Резерв+ можна раз на 7 днів.

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Військовозобов’язані можуть змінювати у «Резерв+» свій номер телефону, електронну пошту та адресу проживання. Оновлювати ці дані можна необмежену кількість разів, але не частіше ніж раз на сім днів. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, цитує DOU.

За її словами, можливість змінювати саме ці контактні дані пов’язана з тим, що вони є ключовими для зв’язку та не оновлюються автоматично через державні реєстри.

«Ми реалізували можливість змінити саме ті контактні дані, які найчастіше оновлюються, є важливими для зв’язку та недоступні нам автоматично з інших реєстрів. Наразі можливість редагувати інші дані не обговорюємо, адже інші відомості оновлюються в системі через інформаційну взаємодію між реєстрами», – пояснила Черногоренко.

У Міноборони також розглядають можливість, щоб користувачі могли самостійно подавати запити на оновлення певних відомостей з інших реєстрів. Наприклад, йдеться про інформацію щодо освіти. Водночас, як наголошує Черногоренко, ця опція стосуватиметься лише оновлення даних, а не їх виправлення. Тобто, система зможе підтягувати актуальні дані з відповідних реєстрів, але не змінювати їх вручну.

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