Как часто можно обновлять данные через Резерв+, – объяснили в Минобороны

Изменить номер, почту или адрес в Резерв+ можно раз в 7 дней.

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Военнообязанные могут менять в «Резерв+» свой номер телефона, электронную почту и адрес проживания. Обновлять эти данные можно неограниченное количество раз, но не чаще чем раз в семь дней. Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, цитирует DOU.

По ее словам, возможность менять именно эти контактные данные связана с тем, что они являются ключевыми для связи и не обновляются автоматически через государственные реестры.

«Мы реализовали возможность изменить именно те контактные данные, которые чаще всего обновляются, являются важными для связи и недоступны нам автоматически из других реестров. Сейчас возможность редактировать другие данные не обсуждаем, ведь другие сведения обновляются в системе через информационное взаимодействие между реестрами», - пояснила Черногоренко.

В Минобороны также рассматривают возможность, чтобы пользователи могли самостоятельно подавать запросы на обновление определенных сведений из других реестров. Например, речь идет об информации об образовании. В то же время, как отмечает Черногоренко, эта опция будет касаться только обновления данных, а не их исправления. То есть, система сможет подтягивать актуальные данные из соответствующих реестров, но не менять их вручную.

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