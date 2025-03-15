В Минобороны объяснили, почему с подтверждением отсрочки через Резерв+ есть трудности

Проверка оснований отсрочки через реестры в некоторых случаях усложнена, особенно если данные о рождении детей за границей не внесены в электронные базы.

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Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко рассказала, при каких условиях будут автоматически продлеваться отсрочки от призыва в армию во время мобилизации.

По ее словам, в настоящее время каждая третья отсрочка оформляется через приложение «Резерв+», и уже более 240 тысяч военнообязанных получили ее онлайн.

«Пользователи активно интересуются расширением возможностей – в первую очередь это касается опекунов людей с инвалидностью, преподавателей и других категорий. Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее запустить новые виды отсрочек, налаживая обмен данными между реестрами», — отметила Черногоренко в интервью DOU.

Отсрочки автоматически продлеваются в тех случаях, когда система «Оберіг» может самостоятельно подтвердить основания через другие реестры. В настоящее время отсрочку получают люди с инвалидностью, имеющие пенсионное удостоверение, студенты, аспиранты, докторанты, а также родители трех и более детей, рожденных в одном браке.

В то же время в Минобороны отмечают, что с подтверждением права на отсрочку для других категорий возникают определенные трудности.

«Не всегда возможно проверить основания для отсрочки через государственные реестры. Например, если у многодетного отца один из детей родился за границей, эти данные не всегда доступны. Хотя между Украиной и европейскими странами есть соглашения о взаимном признании документов, такие свидетельства о рождении не вносятся в электронные реестры. Поэтому даже если ребенок является гражданином Украины, эти данные не попадают в Минюст, и система не может подтвердить эту информацию через электронное взаимодействие», — объяснила Черногоренко.

По ее словам, в Минобороны работают над цифровизацией тех типов отсрочек, которые сложно автоматизировать.

«Приведу примеры отсрочек, для которых существующих реестров и цифровых инструментов недостаточно, чтобы выстроить логику процесса. Это отсрочка для одного из родителей жены (мужа), если он является лицом с инвалидностью I или II группы при отсутствии других лиц, не подлежащих призыву и обязанных по закону его содержать.

Также это отсрочка для человека, чей супруг (супруга) имеет инвалидность III группы, установленную в результате онкологического заболевания, отсутствия конечностей, кистей рук и т. д.», — пояснила Черногоренко.

Отсрочка предоставляется на срок до окончания объявленной мобилизации. Поскольку военное положение и мобилизация продлеваются каждые 90 дней, основания для отсрочки проверяются повторно.

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