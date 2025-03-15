У Міноборони пояснили, чому з підтвердженням відстрочки через Резерв+ є труднощі

Перевірка підстав для відстрочки через реєстри у деяких випадках ускладнена, особливо якщо дані про народження дітей за кордоном не внесені в електронні бази.

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Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко розповіла, за яких умов будуть автоматично продовжені відстрочки від призову до війська під час мобілізації.

За її словами, наразі кожна третя відстрочка оформлюється в застосунку Резерв+. І вже понад 240 тисяч військовозобов’язаних отримали її онлайн.

«Користувачі активно запитують про розширення можливостей — найперше доглядачі людей з інвалідністю, викладачі тощо. Ми працюємо над тим, щоб якомога швидше запустити нові типи відстрочок, налагоджуючи обмін даними між реєстрами», — зазначила Черногоренко у інтерв’ю DOU.

Відстрочки автоматично продовжуються у випадках, коли «Оберіг» може самостійно підтвердити підстави через інші реєстри. Наразі відстрочку надають особам з інвалідністю, які мають пенсійне посвідчення, студентам, аспірантам, докторантам, а також батькам трьох і більше дітей, народжених в одному шлюбі.

Водночас у Міноборони зазначають, що з підтвердженням права на відстрочку для інших категорій виникають певні труднощі.

«Не завжди можливо перевірити підстави для відстрочки в державних реєстрах. Якщо у багатодітного батька одна дитина народилась за кордоном, дані про це не завжди доступні. Хоча між Україною та європейськими країнами є домовленості про взаємне визнання документів, ці свідоцтва про народження не вносяться в електронні реєстри. Тому навіть якщо дитина має громадянство України, дані не потрапляють до Мін’юсту і система не може підтвердити цю інформацію через електронну взаємодію», — розповіла Черногоренко.

За її словами, у Міноборони працюють над цифровізацією тих типів відстрочок, які складно автоматизувати.

«Наведу приклади відстрочок, за якими наявних реєстрів і цифрових інструментів недостатньо, щоб побудувати логіку процесу. Це відстрочка для одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю І чи ІІ груп за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов’язаними та відповідно до закону зобов’язані їх утримувати.

Також це відстрочка для особи, яка має дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю ІІІ групи, встановленою внаслідок онкологічного захворювання, відсутності кінцівок, кистей рук тощо», — зазначила Черногоренко.

Відстрочку надають до кінця оголошеної мобілізації. Оскільки воєнний стан та мобілізація продовжуються кожні 90 днів, підстави для відстрочки перевіряються повторно.

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