25-летний мобилизованный резал себе вены ключом в Кременчугском ТЦК

Мужчина начал резать себе руки ключами после того, как узнал, что он был признан годным к военной службе.

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В Кременчугском районном ТЦК мужчина попытался совершить самоубийство. 25-летний военнообязанный попытался порезать себе вены на руках ключами. Об этом случае сообщили в Полтавском областном ТЦК и СП.

Известно, что 14 марта около 15:00 на сборном пункте 25-летний мужчина демонстративно начал царапать себе руки ключами после того, как узнал, что был признан годным к военной службе.

Первую медицинскую помощь ему оказали врачи военно-врачебной комиссии. Прибывшая по вызову скорая помощь констатировала, что угрозы его жизни не было.

Однако военнообязанного доставили в психиатрическое отделение. По данным областного ТЦК, он заявил, что «лучше убьет себя, чем станет на защиту страны».

В ТЦК подчеркнули, что такие действия рассматриваются командованием как попытка уклонения от военной службы.

Военнообязанный прошел ВВК и был признан годным к военной службе (в том числе психиатром). В Центре добавили, что на тот момент он уже был мобилизован и ожидал отправки в учебный центр в качестве военнослужащего. Поэтому после лечения его действия правоохранители будут рассматривать именно как военного.

Статья 409 Уголовного кодекса Украины за уклонение от военной службы путем членовредительства в условиях военного положения предусматривает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы. О данном случае сообщили правоохранительным органам.

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