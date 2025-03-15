У Міноборони пояснили причини розлогінення у застосунку Резерв+

Автоматичне розлогінення досі відбувається, але терміни сесії продовжили.

Джерело фото: dev.ua

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Як відомо, якщо користувач не заходить до застосунку «Резерв+», то його «викидає». Якщо раніше це відбувалося через тиждень від останнього входу, то тепер застосунок автоматично розлоговує користувача з міркувань безпеки пізніше. Таку функцію заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко називають «фічею». Водночас, чи змінився підхід, оскільки користувачі уже не відзначають регулярне розлогінення, вона пояснила у інтерв’ю DOU.

«Автоматичне розлогування досі відбувається. Але ми продовжили терміни сесії, щоб зробити користувацький досвід зручнішим. Наразі сесія автоматично завершується, якщо людина не заходить у «Резерв+» протягом 30 днів. Зокрема, такий підхід допомагає захистити застосунок від доступу сторонніх осіб у разі втрати чи компрометації пристрою. Але якщо людина користується застосунком регулярно, авторизація зберігається довше», — заявила заступниця міністра оборони з питань цифровізації.

Водночас у Міноборони рекомендують заздалегідь зберігати електронний військово-обліковий документ на смартфон у форматі PDF — щоб могти пред’явити його швидко, без потреби повторно авторизуватися в застосунку

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