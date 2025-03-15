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У Кременчуцькому ТЦК чоловік намагався порізати собі руки склом із розбитої пляшки

15:01, 15 березня 2025
32-річного мобілізованого доправили до психіатричного відділення.
У Кременчуцькому ТЦК чоловік намагався порізати собі руки склом із розбитої пляшки
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У Кременчуцькому районному ТЦК 14 березня військовозобов'язаний намагався вчинити самокаліцтво, аби уникнути призову. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Так, 32-річний чоловік склом із розбитої пляшки намагався порізати собі вени на руках.

Додамо, того ж дня у Кременчуцькому ТЦК 25-річний мобілізований різав собі вени ключем.

Лікарі військово-лікарської комісії надали чоловіку першу медичну допомогу. Медики швидкої, які прибули на виклик, встановили, що його життю нічого не загрожує.

Чоловіка госпіталізували до психіатричного відділення. За інформацією обласного ТЦК, він заявив, що воліє вчинити самогубство, ніж виконувати військовий обов’язок.

У ТЦК підкреслили, що такі дії розцінюються командуванням як спроба ухилення від служби.

Військовозобов’язаний пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним до військової служби, зокрема й психіатром. У Центрі уточнили, що на той момент чоловік вже був мобілізований і перебував в очікуванні відправлення до навчального центру. Відтак, після завершення лікування його дії розглядатимуть у правовому полі як вчинки військовослужбовця.

Стаття 409 Кримінального кодексу України за ухилення від військової служби шляхом самокалічення в умовах воєнного стану передбачає покарання від 5 до 10 років позбавлення волі. Про цей випадок повідомили правоохоронців. 

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військові Кременчук призов самогубство ТЦК мобілізація військовозобов'язаний військова служба

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