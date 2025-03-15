У Резерв+ тепер з’являтиметься причина порушення військового обліку

У Резерв+ система надасть пояснення до сповіщень про порушення обліку.

Фото: unn

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У додатку «Резерв+» наразі можна отримати сповіщення про порушення військового обліку, проте система не вказує причину такого порушення. Це може бути, наприклад, проігнорована повістка або невірно зазначене місце проживання.

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко повідомила, що незабаром у «Резерв+» додадуть поле з поясненням, цитує DOU.

«Незабаром у «Резерв+» до сповіщень про порушення військового обліку ми додамо поле з поясненням. Оператори ТЦК під час внесення інформації про порушення обов’язково вказуватимуть причину — чи йдеться про ігнорування повістки, некоректні дані про місце проживання або інші підстави. Це допоможе користувачам швидше виправити можливі неточності», — пояснила Черногоренко.

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