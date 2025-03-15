Военный учет мужчин 25-60 лет за границей – новые правила получения паспортов

Мужчины 25-60 лет должны стать на воинский учет для получения паспорта с апреля 2024 года.

Фото: patrioty.org.ua

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», мужчин 25-60 лет, которые обращались в паспортные сервисы до апреля 2024 года, автоматически внесут в Реестр военнообязанных. С апреля 2024 года украинским мужчинам призывного возраста запрещено получать загранпаспорта и паспорта гражданина Украины за пределами страны. Чтобы получить эти документы, мужчин 25-60 лет автоматически будут ставить на воинский учет, но только тех, кто обратится в паспортные сервисы до 24 апреля 2024 года. Их данные будут автоматически добавляться в реестр «Оберег».

Как пояснила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в интервью DOU, основная «цель сегодня - сделать так, чтобы люди, которые обратились до указанной даты, могли быстро и удобно сгенерировать электронный военно-учетный документ и получить паспорта. Без необходимости посещать ТЦК или проходить ВВК».

Относительно тех, кто обратится после 24 апреля, вопрос пока остается неурегулированным. Постановление № 163 от 14 февраля 2025 года определяет временные рамки, но пока не ясно, когда возможность получить паспорта без дополнительных процедур будет доступна для других граждан.

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