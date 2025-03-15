В Госслужбе труда разъяснили работодателям, как избежать дискриминации по признаку пола

В Центральном межрегиональном управлении Государственной службы по вопросам труда напомнили работодателям об их обязанностях по недопущению дискриминации по признаку пола.
Так, в частности, согласно ст. 24 Конституции Украины, граждане имеют равные конституционные права и свободы и являются равными перед законом.
В соответствии с требованиями статьи 17 Закона Украины «О обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин», женщинам и мужчинам обеспечиваются равные права и возможности в трудоустройстве, продвижении по работе, повышении квалификации и переподготовке.
Таким образом, работодатель обязан:
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