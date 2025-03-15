В Госслужбе труда разъяснили работодателям, как избежать дискриминации по признаку пола

Работодатель обязан обеспечивать возможность совмещения трудовой деятельности с семейными обязанностями.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Центральном межрегиональном управлении Государственной службы по вопросам труда напомнили работодателям об их обязанностях по недопущению дискриминации по признаку пола.

Так, в частности, согласно ст. 24 Конституции Украины, граждане имеют равные конституционные права и свободы и являются равными перед законом.

В соответствии с требованиями статьи 17 Закона Украины «О обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин», женщинам и мужчинам обеспечиваются равные права и возможности в трудоустройстве, продвижении по работе, повышении квалификации и переподготовке.

Таким образом, работодатель обязан:

создавать условия труда, позволяющие женщинам и мужчинам осуществлять трудовую деятельность на равных условиях;

обеспечивать возможность совмещения трудовой деятельности с семейными обязанностями;

осуществлять равную оплату труда женщин и мужчин при одинаковой квалификации и равных условиях труда;

принимать меры по созданию безопасных условий труда для жизни и здоровья работников;

предпринимать меры по предотвращению случаев сексуальных домогательств.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.