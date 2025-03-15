В Днепре открыли лабораторию для контроля качества дорожной инфраструктуры

Местные власти смогут эффективно контролировать качество строительства.

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В городе Днепр открыли первую в области государственную лабораторию строительных и дорожно-технических исследований. В ее открытии, среди прочего, принял участие заместитель Министра юстиции Украины Андрей Гайченко.

В Минюсте объясняют, что запуск лаборатории – важный шаг для обеспечения безопасности и надлежащего состояния дорожной инфраструктуры. Благодаря первой в регионе лаборатории местные власти смогут эффективно контролировать качество строительства.

Среди возможностей лаборатории:

• установление соответствия проектной документации фактически выполненным работам;

• судебная дорожно-техническая экспертиза, где будут рассматриваться вопросы состояния дорог и качества выполненных строительных работ.

Также она будет обеспечивать независимую экспертизу строительных материалов и конструкций в рамках проведения судебной экспертизы или экспертного исследования без привлечения сторонних лабораторий.

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