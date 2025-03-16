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Ушла из жизни судья Харьковского апелляционного хозяйственного суда в отставке Людмила Лащенко

11:52, 16 марта 2025
Оборвалась жизнь судьи Харьковского апелляционного хозяйственного суда в отставке Людмилы Лащенко.
Ушла из жизни судья Харьковского апелляционного хозяйственного суда в отставке Людмила Лащенко
Источник фото: facebook.com/EAGSUD
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В субботу, 15 марта, на 74-м году жизни ушла из жизни судья Харьковского апелляционного хозяйственного суда в отставке Лащенко Людмила Дмитриевна. Об этом сообщил Восточный апелляционный хозяйственный суд.

«Коллектив Восточного апелляционного хозяйственного суда выражает глубокие соболезнования родным и близким Людмилы Дмитриевны и разделяет боль тяжелой утраты», — написали в суде.

Свою судейскую карьеру Людмила Лащенко начала в 1992 году на должности судьи (арбитра) Хозяйственного (арбитражного) суда Харьковской области, которую занимала до 2003 года. В 2003–2008 годах работала судьей Харьковского апелляционного хозяйственного суда. В 2008 году была уволена с должности в связи с подачей заявления об отставке по состоянию здоровья.

В суде добавили, что ее высокий профессионализм, порядочность и искренность навсегда сохранятся в памяти всех, кто знал и уважал ее.

Прощание с Лащенко Людмилой Дмитриевной состоится 16 марта в 13:00 на кладбище №18 в Харькове (Безлюдовское кладбище).

Редакция «Судебно-юридической газеты» выражает глубокие соболезнования родным и близким Людмилы Дмитриевны.

судья Харьков

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