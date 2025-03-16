В Северной Македонии более 50 человек погибли во время масштабного пожара на концерте

Также известно о более 100 пострадавших, среди них есть несовершеннолетние.

Фото: fokus.mk

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В городе Кочани, что в Северной Македонии, произошел масштабный пожар в одном из клубов. В результате инцидента есть погибшие. Об этом сообщило издание MRT.

Пожар вспыхнул на концерте македонской группы DNA, предположительно, из-за использования пиротехники.

Отмечается, что в результате инцидента погиб 51 человек, однако некоторые издания пишут о 53 погибших. Также известно о более чем 100 пострадавших, среди которых есть несовершеннолетние.

В настоящее время правоохранители работают на месте происшествия, устанавливают причины пожара, а также допрашивают свидетелей и подозреваемых.

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